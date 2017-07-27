Президент Финляндии сообщил о позитивном ходе обсуждения вопроса безопасности в небе над Балтийским морем

Президент Финляндии Саули Ниинистё отметил позитивные подвижки в обсуждении вопроса авиабезопасности над Балтикой, в том числе об использовании транспондеров при полетах военной авиации.

«В рамках этого формата (на встречах рабочей группы в рамках ИКАО) удалось договориться о хорошей практике именно в том, что касается авиации, что касается безопасности полетов. Обсуждение, рассмотрение вопроса о включении транспондеров при полетах также продолжается, насколько нам известно, в таком хорошем духе», - сказал Ниинистё на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.