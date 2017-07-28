Министр обороны Японии ушла в отставку на фоне скандала по сокрытию документов

Скандал вокруг обнародования документов японской миротворческой миссии ООН в Южном Судане привел к отставке министра Японии Томоми Инада. «Я чувствую серьезную ответственность за происходящее. Я ухожу в отставку», - приводит ее заявление на пресс-конференции Associated Press.

Причиной скандала стали обвинения оппозиции в адрес минобороны Японии в сокрытии части журналов миротворческой миссии, в которых сообщается об опасности нахождения в зоне африканского конфликта. Военное ведомство провело расследование инцидента и выявило «серьезные» нарушения как при обращении с официальными документами, так и при раскрытии информации. При этом в ходе расследования не было выявлено свидетельств того, что Инада дала предварительное согласие на сокрытие документа.

Скандал сказался на популярности премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он с благодарностью принял отставку Инада, заявил, что временно исполнять ее обязанности будет министр иностранных дел Фумио Кисида.