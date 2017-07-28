МИД России призвал Румынию расследовать инцидент с Рогозиным

МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России Виореллу Кожокару в связи с запретом властями Румынии пролета через воздушное пространство страны гражданского самолета рейсом из Москвы в Кишинев, на борту которого находился вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

«В Москве расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую серьезный ущерб двусторонним отношениям. Призвали власти Румынии провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения», - говорится в сообщении на сайте МИД.

"Было подчеркнуто, что под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения", - заявляют на Смоленской площади.

Кроме того, «указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю председателя правительства Российской Федерации Рогозину и сопровождающим его лицам прибыть в Молдавию для встречи с президентом Республики Молдовы Игорем Додоном и участия в мероприятиях, посвященных 25-летию начала миротворческой операции в Приднестровье», отмечают в МИДе.

Визит находящегося под санкциями ЕС Рогозина в Молдавию 28 июля был сорван - он не смог к назначенному времени прибыть в Кишинев. Власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета S7 Airlines, на борту которого находились вице-премьер и еще 164 пассажира, включая группу российских артистов. Самолет был вынужден приземлиться в Минске. Вице-премьеру вместе с российской делегацией пришлось возвратиться в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота».