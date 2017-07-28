Зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы задержан за взятку

Генпрокуратура подтвердила факт задержания зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

«По согласованию с московским межрегиональным транспортным прокурором органами УФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры, а также старшим помощником по безопасности московского межрегионального транспортного прокурора проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки). «Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры», - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

«По данным следствия, заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте примерно в 14.30, находясь в своем служебном кабинете, получил через посредника часть взятки в размере около 400 000 руб. от общей суммы в размере 2 млн руб. за возвращение ножа, изъятого в рамках расследования уголовного дела, и прекращение уголовного дела», - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.