Восьмерых спасенных у берегов Крыма моряков доставят в Ялту

По последним данным, спасены восемь членов экипажа сухогруза Anda, потерпевшего крушение у берегов Крыма. Один моряк числится пропавшим без вести, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника Морского спасательно-координационного центра Севастополя.

«Подняли троих, потом еще пятерых», — сказал собеседник агентства. По его словам, трое находились в шлюпке, остальных сняли со спасательного плота. Всех спасенных моряков доставят в Ялту, сообщил агентству представитель ГУ МЧС по Республике Крым. Они будут там через три-четыре часа.

Сам сухогруз полностью ушел под воду, также сообщили в МЧС. «Нам передали информацию, что сухогруз затонул», — сказал собеседник агентства в экстренных службах.

Сухогруз под флагом Того перевернулся в нейтральных водах Черного моря. Он следовал из Румынии в Грецию. Предварительно, причиной крушения судна стали сложные метеоусловия. Экипаж состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.