АТОР: туристов не будут переселять из отеля в Кемере, где произошел пожар

Пожар в отеле Eldar 4* в Кемере потушен, переселение туристов не требуется, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). В отеле отдыхают 400 туристов, все они были эвакуированы при тушении пожара. По предварительной информации, пострадали 14 человек, включая сотрудников.

По одной из версий, пожар начался в подвальных помещениях отеля, где располагалась кухня. По другой — загорелось помещение на четвертом этаже отеля.

В Ростуризме уточнили, что среди пострадавших трое россиян. «Троим россиянам, которые надышались дымом, на месте оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась. Других пострадавших среди российских граждан нет», — говорится в сообщении ведомства. Всего среди постояльцев отеля более 100 россиян.