ЕС запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы

Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Брюсселя, подрывает независимость судебной системы в стране.

«Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, отправив письмо с официальным уведомлением после публикации в польском официальном журнале закона "Об организации судов ординарной юрисдикции" в пятницу, 28 июля», — говорится в заявлении Европейской комиссии.

В нем отмечается, что «у польских властей есть один месяц для ответа на письмо». После изучения ответа от Варшавы ЕК может вынести мотивированное заключение по этому вопросу.