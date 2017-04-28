Макрон призвал ЕС ввести санкции в отношении Польши

Кандидат в президенты Франции от партии «Вперед!» Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз ввести санкции в отношении Польши. Он заявил, что будет настаивать на этом в случае избрания президентом. «Через три месяца после моего избрания будет принято решение о Польше… Мы не можем себе позволить страну, которая имеет такие серьезные различия с ЕС в отношении налогов и социальной политики», — заявил Макрон в интервью газете Ouest-France.

У Польши есть ряд разногласий с Брюсселем из-за реформ, которые, по мнению Евросоюза, ослабили независимость судебных институтов страны.

Макрон также раскритиковал Польшу за отказ участвовать в решении проблемы с мигрантами. Политик пояснил, что намерен проводить жесткую политику в отношении всех стран, которые нарушают основополагающие принципы ЕС и «не уважают европейские ценности».

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Во второй тур вышли Макрон, за которого проголосовали 23,75% избирателей, и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, набравшая 21,53%. Второй тур запланирован на 7 мая, а выборы в парламент пройдут через месяц после этого.