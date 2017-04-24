«ЕС не ответственен за все беды Франции»

Мэр Безье Робер Менар считает свою политику образцом для Марин Ле Пен: в 2014 г. он выиграл выборы, соединив в своей программе ультраправые и умеренные идеи

«Тихо! Осторожно! Враг подслушивает!» – предупреждает плакат времен Первой мировой на двери букинистической лавки Уилла Переса около мэрии Безье.

В полутьме магазина раритеты времен французской колониальной экспансии и фашистской оккупации. 65-летний Перес рассказывает, как он любит «провоцировать богемно-буржуазных туристов», приезжающих посмотреть на город, где власть попала в руки ультраправых. Либеральные хипстеры из крупных городов не понимают, что «Францию колонизировали», горячится Перес: «Я не расист, но я вижу всех этих [мусульман], они тусуются между собой, не хотят интегрироваться. Ислам – религия силы. Мы должны вступать в движение сопротивления».

Под сонной личиной города с раскидистыми деревьями на центральной площади и мощными стенами кафедрального собора, возвышающегося над местными виноградниками, назревает недовольство. Город с населением 75 000 жителей, расположенный в дюжине километров от средиземноморского побережья между куда большими Тулузой и Монпелье, некогда был оживленным экономическим центром – пока в 1970-е в винодельческой индустрии не начался спад (потребление вина во всем мире стало падать, а на рынок вышли сильные игроки из Чили, США и других стран. – «Ведомости»).

Сейчас каждый пятый житель Безье трудоспособного возраста – безработный, это вдвое больше, чем в среднем по стране. А по неравенству доходов город один из лидеров во Франции – самые бедные слои населения испытали второе по величине падение доходов во время финансового кризиса, утверждает Observatoire des Inegalites (неправительственный исследовательский центр по проблемам неравенства. – «Ведомости»).

Безье – символ «периферийной Франции». Этот термин ввел в обиход французский географ и политолог Кристоф Гийи в прошлом веке. Он имел в виду индустриальные центры, пригороды и сельские районы, в которых из-за ощущения, что правительство их забросило, наблюдается социальное напряжение. На этих территориях, полных разочарования, процветает правая контрреволюция, опирающаяся на тоску по французской идентичности. В Безье, как и во всей стране, страх перед исчезновением французского образа жизни перерос в усиление антиисламских настроений и рост поддержки политической партии, эксплуатирующей эту тему: крайне правого «Национального фронта». Лидер партии Марин Ле Пен, по всем прогнозам, проходит во второй тур президентских выборов 7 мая. И это самая определенная вещь в нынешней кампании, сотрясаемой скандалами и крахом традиционных партий. Судя по волне популизма по всей Европе, нельзя исключить и победу Ле Пен.

Мэр Робер Менар потягивает чай с мятой в кафе «У Наджима» в Ла-Девез, бедном районе на восточной окраине города. Он показывает рукой на клиентов из Магриба, наслаждающихся утренним солнцем, среди которых нет ни одной женщины. Тем самым он иллюстрирует надвигающееся столкновение цивилизаций.