В Румынии назвали неуместной реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет

Министр обороны Румынии Адриан Цуцуяну считает, что реакция вице-премьера России Дмитрия Рогозина на отказ румынских властей пропустить самолет была неуместной. На вопрос о том, как он оценивает реакцию российского чиновника, Цуцуяну отметил, что она «абсолютно неуместная».

Накануне власти Румынии и Венгрии закрыли воздушное пространство для самолета S7 Airlines, на борту которого находился вице-премьер Рогозин и еще 164 пассажира, включая группу российских артистов. Самолет был вынужден приземлиться в Минске. В S7 пояснили, что самолету запретили войти в воздушное пространство Румынии из-за «санкционной персоны» на борту.

«Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — отреагировал Рогозин на инцидент. Президент Молдавии назвал недопустимыми действия молдавских властей.