Бывший премьер-министр Пакистана назвал своим преемником своего брата

Наваз Шариф, покинувший накануне пост премьер-министра Пакистана, назвал своим преемником собственного младшего брата Шехбаза Шарифа. «Я поддерживаю Шехбаза Шарифа после меня, но он возьмет себе некоторое время для участия в выборах, поэтому на это время я предлагаю Шахида Хакана Аббаси», — сказал Шариф.

Занимающий в настоящее время пост министра нефти и природных ресурсов Пакистана Шахид Хакан Аббаси будет временно исполнять обязанности премьер-министра. В настоящее время Шариф является главным министром провинции Пенджаб.

Верховный суд Пакистана признал, что Наваз Шариф не соответствует должности. После этого Шариф подал в отставку. Также суд отстранил от должности и министра финансов Пакистана Исхака Дара. Решение суда стало результатом расследования, которое началось после утечки в СМИ так называемого «панамского досье».