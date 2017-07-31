Лидер группы «Ноль» уехал из России из-за запрета «Свидетелей Иеговы»

Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать в США из-за запрета в России «Свидетелей Иеговы». Он объяснил «Новой газете», что принял это решение, так как не сможет в России открыто исповедовать свою религию. Музыкант сказал, что его работа связана с долгосрочными вложениями его и других инвесторов, которые он должен отрабатывать, и не имеет права пропускать концерты, в том числе из-за задержания или ареста, а обыски у иеговистов вызвали у него опасения, что при обыске в его домашней студии могут пропасть его творческие наработки.

Ради продолжения карьеры он решил перебраться в США. Концерты он не отменяет, меняется только их расписание с учетом его перелетов в Россию, также не отменяется запись нового альбома и работа в американском проекте. «Я не занимаюсь борьбой с режимом. Более того, с уважением отношусь к власти. А меня разыграли как карту в большой политической игре», – сказал Чистяков.

Вступление в эту религиозную организацию помогло Чистякову в 90-е после того, как он отсидел срок за покушение на убийство, прошел через психиатрическую лечебницу и был на грани суицида, напоминает «Новая газета». Издание напоминает, что сейчас Чистяков благополучно работает, находится на пике формы и никогда не говорит о своей религии на концертах.