Главный военно-морской парад с набережных Петербурга и Кронштадта посмотрели более 700 000 человек

Главный военно-морской парад России, прошедший в Санкт-Петербурге в воскресенье, посетили более 700 000 жителей и гостей Северной столицы.

«Отгремели салютные залпы, посвященные Дню ВМФ, который прошел накануне и был широко отмечен в Санкт-Петербурге. По информации органов полиции, в нем приняли участие не менее 700 000 горожан, учитывая Кронштадт и Санкт-Петербург», - сообщил начальник отдела по работе с органами военного управления комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Владимир Хозяинов журналистам в понедельник.

30 июля в России отметили День ВМФ. В главном военно-морском параде (ГВМП), который прошел в акватории Невы, были задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Указ о проведении 30 июля, в День ВМФ, ГВМП в Санкт-Петербурге подписал 27 июля 2017 г. президент России Владимир Путин. Накануне он принимал парад вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.