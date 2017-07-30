Путин принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин принимает главный военно-морской парад страны в Санкт-Петербурге, посвященный Дню Военно-морского флота. Он обойдет на катере парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, и поприветствует их экипажи.

«Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством», — сказал Путин, выступая на параде. Он поблагодарил российских моряков «за готовность и умение решать самые сложные задачи, за достойную службу, неизменную верность нашей Родине и народу».

В параде задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного и Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Этот парад — первый в новейшей истории России. В соответствии с указом президента, подписанным на этой неделе, парад ВМФ будет и впредь проходить в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.

Парад также проходит в сирийском порту Тартус. В нем участвуют шесть российских судов и кораблей и новейшая дизельная подлодка Черноморского флота «Краснодар». На судах торжественно был поднят государственный флаг России.