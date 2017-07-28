Репетиция военно-морского парада в Санкт-Петербурге
Из-за разведения мостов в дневное время в городе образовались пробки
Из-за подготовки военно-морского парада в Петербурге образовались пробки. Сегодня с 9.25 до 13.20 в городе были разведены четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Литейный и Троицкий
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Кроме того, до 12.00 было прекращено движение по Сенатской площади, части Английской набережной, Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной
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Пользователи соцсетей сетовали на большие пробки. «Репетиция нарушила все планы. Нельзя было это сделать ночью?» — написал один из них во «В контакте»
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Военно-морской парад пройдет в Петербурге 30 июля
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30 июля также разведут мосты с 9.25 до 11.50
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В параде будут задействованы почти сорок кораблей и подводных лодок, а также около 20 самолетов и вертолетов
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Парад будет проведен «в ознаменование славных побед военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества», говорится в указе президента
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