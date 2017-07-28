Власть

Репетиция военно-морского парада в Санкт-Петербурге

Из-за разведения мостов в дневное время в городе образовались пробки
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото