Президент Польши наложил вето на два закона о судебной системе

Президент Польши Анджей Дуда применил право вето в отношении двух законов, реформирующих судебную систему страны, которые ранее вызвали массовые протесты, документы повторно направлены в сейм.

«На основании статьи 122 раздела 5 конституции президент Анджей Дуда передал законы о Национальном судебном совете и Верховном суде на повторное рассмотрение сеймом», — сообщает канцелярия президента в официальном аккаунте в Twitter.

Дуда заявил о намерении ветировать два закона — о Национальном судебном совете и Верховном суде — в минувший понедельник, 24 июля. По его словам, реформа судебной системы в Польше необходима, но не должна «разделять общество и государство».

Акции протеста в связи с принятыми сеймом и сенатом законами продолжались в республике с 21 июля, при этом оппозиция, которая считает, что реформа приведет к зависимости судебной системы от правящей партии, требовала ветировать и третий закон — о всеобщих судах. Несмотря на это, третий закон был подписан президентом.