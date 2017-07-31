На Украине решили сдать в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС

Фонд госимущества Украины разместил объявление о сдаче в аренду инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС, передает ТАСС.

«Общая площадь территории - 2,5 млн кв. м. Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально срок аренды - 49 лет», - отмечается в сообщении фонда.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман говорил, что строительство «первой солнечной станции в Чернобыльской зоне» началось в апреле 2017 г.

Факт отсутствия строительства солнечной станции подтвердила пресс-секретарь Госагентства по управлению зоной отчуждения ЧАЭС Елена Ковальчук. «Строительство солнечной станции пока не ведется. Какие-либо физические действия, насколько я знаю, пока не проводятся. Все находится в стадии завершения оформления документации», - пояснила она.

Помещения ЧАЭС находятся в госсобственности, поэтому ими занимается Фонд госимущества. «Сооружений много. В аренду сдают тем, кто сможет инвестировать в солнечную станцию», - отметила она.