Песков: Москву беспокоят не отношения соседних стран с США, а расширение границ НАТО

Россия уважительно воспринимает отношения соседних с ней стран с Соединенными Штатами, но может проявлять озабоченность, когда речь идет о расширении военной инфраструктуры к ее границам. Как передает ТАСС, это заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Его попросили прокомментировать заявление вице-президента США Майка Пенса, который в Эстонии высказал мнение, что для трех стран Балтии нет большей угрозы, чем та, которую представляет для них «непредсказуемый сосед».

По словам Пескова, суверенные страны выстраивают отношения с другими государствами по своему усмотрению и «здесь никакой проблемы быть не может». «Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ, – добавил он. – Вот это вызывает нашу обеспокоенность. Безусловно, мы с уважением относимся к отношениям наших соседних государств с США и другими государствами мира».

Комментируя заявление Пенса о том, что решение Москвы ограничить дипломатическую миссию США в России не сдержит приверженность Вашингтона своей безопасности и безопасности своих союзников, Песков подчеркнул, что «это решение к безопасности не имеет никакого отношения».