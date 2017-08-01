Заместитель транспортного прокурора Москвы Юркин отправлен под домашний арест

Головинский суд Москвы отправил под домашний арест до 28 сентября заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе инстанции.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемого Юркина Павла Владимировича меры пресечения в виде домашнего ареста», - сказали в пресс-службе.

Юркину предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК России).

28 июля источник «Интерфакса» сообщил о задержании заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркина при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 000 руб. В пресс-службе Генпрокуратуры «Интерфаксу» подтвердили факт задержания, уточнив, что Юркин подозревается в получении взятки в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки), заявили в надзорном ведомстве.