Дело заместителя транспортного прокурора Юркина вернули следствию

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать просьбу следствия о домашнем аресте заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, обвиняемого в покушении на мошенничество, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Бочарова.

«В суд поступил материал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Юркина Павла Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Постановлением судьи данный материал возвращен в Восточный следственный отдел на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, поскольку преступление, инкриминируемое Юркину, совершено на территории, не относящейся к территориальной юрисдикции Мещанского суда»,- сказала Бочарова во вторник.

В минувшую пятницу источник «Интерфакса» сообщил о задержании заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Юркина при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 000 руб.

В пресс-службе Генпрокуратуры «Интерфаксу» подтвердили факт задержания, уточнив, что Юркин подозревается в получении взятки в крупном размере.