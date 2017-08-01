Суд оставил в силе арест депутата Резника за участие в митинге против коррупции

Санкт-Петербургский городской суд сегодня оставил в силе постановление Дзержинского районного суда об аресте депутата петербургского Заксобрания Максима Резника на 10 суток, сообщила пресс-служба суда.

Дзержинский районный суд в пятницу оштрафовал Резника на 11 000 руб. и арестовал его на 10 суток за участие в митинге против коррупции 12 июня на Марсовом поле и сопротивление сотрудникам Росгвардии. Судья Дзержинского суда Владимир Васюков посчитал, что депутат находился в непосредственной близости от митингующих, а значит, участвовал в акции, также во время задержания хватал сотрудников Росгвардии за шею, сообщала в пятницу «Фонтанка».