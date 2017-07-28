Депутата Резника арестовали за участие в митинге против коррупции в Петербурге

Резник доказывал, что исполнял служебные обязанности, но суд ему не поверил

Сам Резник сообщил «Ведомостям», что будет обжаловать решение Интерпресс / PhotoXPress

Депутата законодательного собрания Петербурга Максима Резника («Партия роста») арестовали на 10 суток и оштрафовали на 11 000 руб. за участие в митинге против коррупции 12 июня на Марсовом поле и сопротивление сотрудникам Росгвардии.

Резник оштрафован на 10 000 руб. по ст. 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания), по статье 19.3 КоАП (сопротивление сотрудникам полиции) его оштрафовали еще на 1000 руб. и арестовали на 10 суток, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

Дело рассматривалось сегодня в Дзержинском районном суде.

«Судья Дзержинского суда Владимир Васюков отметил, что 12 июня Резник находился на Марсовом поле, вокруг него не менее тысячи человек скандировали «Путин надоел», пишет «Фонтанка». По данным издания, судья также посчитал, что депутат находился в непосредственной близости от митингующих, а значит — участвовал в акции, также протестующий Резник во время задержания хватал сотрудников Росгвардии за шею и препятствовал их работе.

Сам Резник сообщил «Ведомостям», что будет обжаловать решение. По его словам, суд проигнорировал все доказательства защиты, хотя видеозаписи с акции доказывают его невиновность и то, что на митинге он исполнял служебные обязанности депутата.

Присутствовавший на суде депутат Борис Вишневский («Яблоко») говорит, что все решение строится исключительно на словах полицейских и того полковника полиции, которого Резник якобы хватал за шею. Это абсолютно неправосудное решение, уверен Вишневский. Решение суда по делу Резника - это акция устрашения для оппозиционных депутатов, которые ходят на митинги, чтобы защищать людей, и пользуются своим статусом для переговоров об их освобождении, считает парламентарий. При этом судить Резника стали только через полтора месяца, ничем не объяснив причину такой задержки, отмечает Вишневский.

12 июня на Марсовом поле в Петербурге прошла массовая несогласованная протестная акция, организованная сторонниками Алексея Навального. Было задержано несколько сотен человек. По итогам рассмотрения дел в судах более 80 участников митинга были арестованы на срок до 15 суток, около 700 оштрафованы.