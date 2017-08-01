Мособлсуд назвал имена стрелявших в конвоиров

Пресс-секретарь Мособлсуда уточнила имена напавших на конвоиров подсудимых по делу так называемой «банды GTA».

«В ходе перестрелки были ликвидированы трое нападавших - (Абдумуким) Мамадчонов, (Мирзомавлон) Мирзошарипов, Холик Субханов»,- сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Ранены и обезврежены Фазлитдин Хасанов и Зафарджон Гулямов.

«Четверо остальных подсудимых - Хазратхон Додохонов, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов и Шерозджон Кодиров - в нападении участия не принимали, поскольку находились в зале судебного заседания на четвертом этаже», - добавила Осипова.

Она уточнила, что нападение было совершено уже после объявления перерыва в судебном заседании, когда пятеро подсудимых были помещены в лифт для транспортировки в конвойное помещение, расположенное в подвале Мособлсуда.

Во вторник пятеро подсудимых по уголовному делу в отношении «банды GTA» во время конвоирования в здании Мособлсуда совершили нападение на полицейский конвой, попытавшись скрыться. Побег был предотвращен полицейскими, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции Татьяна Петрова. «По уточненной информации, при перевозке в лифте они (бандиты) напали на сотрудников полиции, завладели их табельным оружием и ключами от наручников. При открытии лифта арестованные открыли стрельбу по полицейским и сотрудникам Росгвардии, однако ответным огнем трое из них были ликвидированы сотрудниками полиции, двое ранены. Таким образом, полицейские предотвратили побег подозреваемых из-под стражи», - сказала Петрова.

Так называемая «банда GTA» была создана, по данным СКР, в 2012 г. В ее состав входило четырнадцать человек, все они были уроженцами азиатских республик. К 2014 г. на территории Москвы, Московской и Калужской областей членами банды были убиты 17 человек и двое ранены. В редких случаях жертвы разбойных нападений отделывались серьезным избиением и угрозами. Девять участников предстали перед судом, еще четверо объявлены в международный розыск, главарь банды ликвидирован при задержании.

Название банды распространили СМИ, оно является отсылкой к известной компьютерной игре Grand Theft Auto.