В Мособлсуде убиты стрелявшие в конвой

В здании суда произошла стрельба PhotoXPress

Стрелявших по конвоирам пятерых бандитов «нейтрализовали» в Мособлсуде, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Ранее СМИ сообщили о стрельбе в здании суда. Пресс-секретарь суда Наталья Осипова сказала, что из здания вывели всех сотрудников в связи с инцидентом на одном из заседаний. Агентству ТАСС она сообщила, что есть сведения, что инцидент произошел на заседании по делу так называемой «банды GTA». Очевидцы рассказали, что есть раненые.

По предварительным данным, пятеро членов «банды GTA», которые напали на судебных приставов в здании Мособлсуда, были ликвидированы, сообщил источник «МК» в правоохранительных органах.

Четверо фигурантов дела убиты, сообщила «РИА Новости» адвокат Диана Татосова, которая ранее защищала одного из обвиняемых. Она сослалась на дежурного следователя, который ходит на заседания по этому делу, и на руководителя следственной группы.

«Из пяти стрелявших ликвидированы трое, двое были обезоружены и задержаны», - сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Он добавил, что подсудимые пытались взять заложников.

Трое из пятерых напавших на приставов убиты, еще двое бандитов задержаны, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Он уточнил, что все напавшие - фигуранты дела «банды GTA». «МК» сообщает что двое выживших участников нападения находятся в тяжелом состоянии. Это же сообщил и источник «Интерфакса».

Официальная информация о случившемся

1 августа в примерно в 14.00 в здании Мособлсуда сотрудники отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых ГУ МВД по Московской области конвоировали на заседание пятерых арестованных за бандитизм, сообщила позднее начальник пресс-службы главка Татьяна Петрова. «По предварительной информации, при осуществлении перевозки в лифте они совершили нападение на сотрудников полиции и попытались завладеть их табельным оружием. При аварийном открытии лифта при попытке скрыться трое арестованных были ликвидированы, двое ранены».

Вскоре подробностей добавил Следственный комитет. По его предварительным данным, в лифте на заседание ехали пятеро подсудимых и два конвоира. «Один из подсудимых совершил нападение на конвойного и начал его душить. В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализированы. Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания», - сообщает сайт СКР. Уголовное дело по факту возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника МВД, о хищении оружия и о попытке побега из-под стражи.

Обезвредить вооруженных преступников попытались находившиеся в суде сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области, сообщает сайт Росгвардии. Подозреваемые открыли стрельбу по гвардейцам. Были ранены сотрудник ОМОНа и один конвоир. «В ходе огневого контакта все злоумышленники были нейтрализованы», - сообщает Росгвардия.

Свидетельства очевидцев

«Во время судебного заседания по своему делу мы слышали в здании не менее 20 выстрелов. По свидетельствам очевидцев, у кого-то из сотрудников (конвоиров) забрали оружие и стреляли по сотрудникам. Я видела одного пристава-женщину, которая была вся в крови. Говорят, ранен еще один человек», - сказала «Интерфаксу» адвокат Софья Рубасская. По ее словам, пострадавшим оказывается помощь прибывшей на место бригадой скорой помощи. Ранены женщина-пристав и сотрудник конвоя, сообщил ТАСС очевидец инцидента.

В 14.52 Осипова сказала радиостанции «Говорит Москва», что «инцидент улажен» и сотрудникам разрешили вернуться в здание. Точные данные о случившемся еще не собраны, рассказать подробно, что произошло, она не смогла. «Наши сотрудники выехали на место. Информация о том, что есть пострадавшие среди приставов, сейчас уточняется», — сказали «РИА Новости» в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.

В одну из подмосковных больниц поступил раненый мужчина - судебный пристав, сообщили «РИА Новости» в учреждении. «Вроде, как сказали, по "скорой" еще женщину должны привезти, тоже сотрудницу. Мужчину положили, состояние среднетяжелое», — сообщил сотрудник больницы. В пресс-службе минздрава Подмосковья ТАСС подтвердили: из Мособлсуда госпитализированы 45-летний мужчина и 40-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Огнестрельных ран на них нет, подчеркнул представитель ведомства. Источник в экстренных службах сообщил агентству, что у пострадавших диагностированы ушибы грудной клетки. Ранены сотрудник Росгвардии и двое полицейских, сообщили затем в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

«По предварительной информации, сотрудники ОМОН при применении оружия действовали правомерно. Благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии жертв и пострадавших среди гражданских лиц, находившихся в тот момент в здании суда, не допущено», - сообщает сайт Росгвардии.

Сообщения о том, что в Московской области орудует группировка, убивающая водителей на ночных трассах, появились в августе 2014 г. Группу прозвали «бандой GTA» по аналогии с известной компьютерной игрой. Серия убийств была зафиксирована на трассе М4 «Дон». По версии Генпрокуратуры, участники банды совершали нападения по следующей схеме: они оставляли на трассах самодельные шипы, которые повреждали покрышки автомобилей. Водители были вынуждены останавливаться, после чего на них нападали и убивали. Представитель СКР Владимир Маркин ранее подчеркивал, что нападения совершались из корыстных побуждений. Мособлсуд рассматривать дело банды по существу начал ровно год назад - 1 августа 2016 г.

РАПСИ напоминает, что на процессе по делу «банды GTA» судят девять человек. Это Хазратхон Додохонов, Холик Субханов, Анвар Улугмурадов, Фазлитдин Хасанов, Шерозджон Кодиров, Мирзомавлон Мирзошарипов, Абдумуким Мамадчонов, Умар Хасанов и Зафарджон Гулямов. В зависимости от предполагаемой роли каждого обвиняемого им вменяются статьи Уголовного кодекса 209 (бандитизм), 105 (убийство), 162 (разбой), 222 (незаконный оборот оружия), 223 (незаконное изготовление оружия) и 325 (похищение документов).