Журналист «Новой газеты» приговорен к выдворению из России

Судья Басманного суда Артур Карпов постановил принудительно выдворить из России в Узбекистан журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (публикуется под псевдонимим Али Феруз), сообщает издание. Журналисту также назначен штраф в размере 5000 руб. за нарушение режима пребывания в России. Нурматов был взят под стражу в зале суда и направлен в СУВСИГ — тюрьму для высылаемых иностранцев. В течение десяти дней он имеет право обжаловать решение суда.

Нурматов был задержан 1 августа около редакции «Новой газеты», сообщало издание. Сотрудник полиции попросил его предъявить документы. Показанная пресс-карта не устроила правоохранителей, и журналиста повезли в ОВД Басманного района для установления личности.

Правоохранительными органами Нурматов задерживался и прежде. Так, 16 марта в ОВД «Пресня» с ним работали сотрудники ФСБ. Тогда главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявлял, что задержание произошло по требованию властей Узбекистана. Нурматов уехал оттуда несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы. В России он пытается получить временное убежище. В мае МВД ответило отказом, но журналист подал апелляцию. Сообщалось также, что он пытался получить политическое убежище, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремль подобное прошение не поступало.

МВД подозревает, что журналист незаконно находится на территории России с 2011 г. Нурматов вины не признает. На суде он заявил, что три года проходит процедуру получения статуса, и попросил учесть, что все его родственники – сестра, мать и брат – являются гражданами России. Отвечая на вопрос судьи о том, почему он обратился за статусом лишь в 2014 г., Нурматов пояснил, что в 2012 г. потерял паспорт и боялся выходить из дома, так как проходил реабилитацию после пыток.

Дмитрий Муратов в своем заявлении, опубликованном на сайте газеты, указал, что мать Нурматова «проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна». Главный редактор «Новой газеты» подчеркнул, что журналист «находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование».