Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей - тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества. И конечно, самые искренние слова благодарности - ветеранам-десантникам. Их отвагой и мужеством создавалась история легендарной "крылатой пехоты"» , - говорится в поздравлении президента.

Путин подчеркнул важность сохранения ратных традиций, а также похвалил нынешнее поколение солдат и офицеров за достойное выполнение поставленных задач и неизменную демонстрацию сплоченности и верности воинскому долгу.