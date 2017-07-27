Чиновники назвали, какие улицы будут перекрывать в Москве с 28 июля по 7 августа

С 28 июля по 2 августа в Москве будут перекрывать улицы для спортивных, религиозных и праздничных мероприятий, сообщил департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы. С 0.00 5 августа до 5.00 7 августа будут перекрыты Тверская - от Пушкинской площади до Триумфальной, 1-я Тверская-Ямская улица и площадь Тверской Заставы, сообщил департамент капитального ремонта.

В пятницу, 28 июля, с 10.00 до 14. 00 на Большой Татарской улице ограничат движение транспорта для проведения религиозных мероприятий, передает «Интерфакс».

В субботу, 29 июля, с 13.30 до 19.30 и в среду, 2 августа, с 16.30 до 23.59 из-за футбольных матчей на стадионе «ВЭБ арена» будет ограничено движение в проезде Березовой рощи (от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда) и на 3-й Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).

2 августа с 6 утра и до 16.00 Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади на «Ильин день на улице Ильинке». С 08.00 до 10.30 будет ограничено движение по крайней правой полосе улицы Советской Армии от д. 2, корп.1, до Центрального музея Вооруженных сил ради церемонии возложения цветов к памятнику «Воинам-десантникам» в честь 87-й годовщины образования ВДВ.

На Тверской и Тверской-Ямской будут укладывать асфальт «ковровым» способом, «то есть одновременно на всей проезжей части, без спаек». Для этого движение нужно перекрыть полностью, заявили «Интерфаксу» в департаменте капремонта. Зато новое покрытие будет ровным и изностостойким. До этого там провели капитальный ремонт дорожного основания дороги.

Положить асфальт будет нужно на участке длиной 1,6 км, на площади 41 000 кв. м. Этим займутся 450 единиц техники и 340 человек. На время работ - с полуночи 5 августа и до утра 7 августа - будет ограничено движение на 10 центральных улицах города и в 9 переулках. Объехать Тверскую улицу можно будет по Оружейному переулку, Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам, Тверскому и Страстному бульварам, а также по параллельным улицам и переулкам - Малой Дмитровке, Воротниковскому, Ермолаевскому, Трехпрудному и Сытинскому переулкам.

На 1-й Тверской-Ямской улице движение в следующие выходные перекроют полностью, а на прилегающих улицах - частично. Будет ограничен проезд на участках улиц Гашека, Васильевской, Юлиуса Фучика, Большой Грузинской до их пересечения с 1-й Брестской улицей.

На участке Большой Грузинской улицы (между 1-й и 2-й Брестскими улицами) для автомобилистов будет открыта одна полоса в сторону улицы Красная Пресня. Участок 1-й Брестской улицы (от Большой Грузинской до Тверской Заставы) будет полностью перекрыт.

Движение по улице Чаянова, переулку Александра Невского, 1-му и 2-му Тверским-Ямским переулкам до их пересечения со 2-й Тверской-Ямской улицей также будет закрыто.

На 2-й Тверской-Ямской улице движение будет ограничено. На участке от 1-го до 2-го Тверского-Ямского переулка для автомобилей будет доступна одна полоса в сторону Лесной улицы. От 2-го Тверского-Ямского до переулка Александра Невского движение будет открыто в обе стороны. На участке от переулка Александра Невского до Лесной улицы движение будет перекрыто полностью.

Полностью перекроют также три участка площади Тверская Застава - от Лесной улицы до улицы Бутырский Вал, от 2-й Брестской улицы до 1-й Брестской улицы и от 1-й Брестской улицы до 3-й Тверской-Ямской.

Автомобили смогут выезжать с 3-й Тверской-Ямской на Лесную и двигаться дальше по направлению к Новослободской улице. Лесную улицу автомобилисты также смогут объехать по Бутырскому Валу, но участок от Заставного переулка до площади Тверской Заставы будет доступен для проезда машин только в сторону площади.

Участок Ленинградского проспекта от площади Тверской Заставы до Третьего транспортного кольца также будет закрыт для проезда, при этом дублеры будут открыты для движения автомобилей.

На участках 1-й Брестской и 2-й Тверской-Ямской улиц, а также Ленинградского проспекта асфальтирование проводиться не будет, но их также перекроют, чтобы обеспечить подъезд техники к местам работ.