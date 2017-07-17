Через Тверскую проложили рельсы

Андрей Гордеев / Ведомости

«Всего на 1-й Тверской-Ямской проложено 62,5 м двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией, которые станут частью маршрута от Лесной улицы до площади Тверской Заставы и Белорусского вокзала, где к осени появится разворотное кольцо», – заявил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев (цитата по «Интерфаксу»)

6/9