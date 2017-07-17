Стройки и инфраструктура

Через Тверскую проложили рельсы

Мэрия обещает завершить строительство путей на площади у Белорусского вокзала к 15 августа
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