Через Тверскую проложили рельсы
Мэрия обещает завершить строительство путей на площади у Белорусского вокзала к 15 августа
Трамвайные пути проложили через 1-ю Тверскую-Ямскую в Москве за выходные. Работы закончились 16 июля
1/9
Пути проложены от Лесной улицы на площадь Тверской Заставы
2/9
Движение по Тверской улице на выходных было перекрыто
3/9
Сейчас укладка рельсов ведется на Лесной улице
4/9
«Всего на 1-й Тверской-Ямской проложено 62,5 м двойных трамвайных путей с виброшумоизоляцией, которые станут частью маршрута от Лесной улицы до площади Тверской Заставы и Белорусского вокзала, где к осени появится разворотное кольцо», – заявил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев (цитата по «Интерфаксу»)
6/9
На выходных на 1-й Тверской-Ямской также проложили трубы кабельной канализации
7/9
Общая протяженность трамвайных путей с рельсами на площади Тверской Заставы составит 1,2 км
8/9
Мэрия обещает закончить строительство путей на площади к 15 августа
9/9