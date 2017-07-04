Площадь Белорусского вокзала обустроит подрядчик реконструкции Тверской

Подрядчик перенесет под землю воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 м Андрей Гордеев / Ведомости

Победителем электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по возвращению трамвайных путей и благоустройству площади Тверская Застава стала компания «Радор М», об этом говорится в карточке контракта на сайте госзакупок. Стоимость работ составит 925 млн руб.

По условиям тендера компания должна уложить трамвайные пути с рельсами на площади Тверская Застава протяженностью 1,2 км и новую кабельную линию 600В длиной 326 м, следует из документов госзакупки.

Кроме того, подрядчик перенесет под землю воздушно-кабельные сети протяженностью 2835 м, высадит на площади кустарники и деревья и вернет памятник писателю Максиму Горькому, который сейчас находится в парке «Музеон».

Также на площади Тверская Застава будет произведен ремонт фасадов девяти зданий и их кровель.

Общая площадь благоустройства на площади Тверская Застава при проведении строительно-монтажных работ превышает 6,8 га, уточняется в техническом задании. Реконструкция проводится по программе «Моя улица».

ООО «Радор М» дебютировала в проекте «Моя улица» в 2016 г., выиграв несколько подрядов. Один из них – благоустройство Тверской улицы от Пушкинской площади до Моховой за 890 млн руб. Также компания занималась возвращением лип на Тверскую. В конце июня Федеральная антимонопольная служба нашла нарушения на 4,1 млрд руб. при организации закупок по программе благоустройства в Москве «Моя улица», об этом писал «Коммерсантъ». По информации издания, при закупках гранитного бордюра в 2017 г. УФАС выявила, что по пяти проверенным контрактам банковские гарантии были неправомерно приняты заказчиком и контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. Все пять аукционов выиграло ООО «Радор М». При этом ФАС не выдала предписание об устранении нарушений, так как контракты уже заключены.

Реконструкцию площади еще в 2006 г. начала компания Льва Леваева AFI Development. Инвестор собирался построить транспортную развязку и многоярусный подземный гараж с торговым комплексом (площадью 113 100 кв. м). Однако из-за кризиса 2008 г. строительство инвестор так и не начал. Сменившееся в 2010 г. руководство города решило на этом месте построить паркинг, чтобы не осложнять транспортную ситуацию. В 2011 г. контракт с инвестором расторгли. От планов строительства развязки возле Белорусского вокзала, предполагавших возведение крупной эстакады, столичные власти отказались в 2015 г.

Как реконструируют площадь Тверской Заставы