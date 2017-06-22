ФАС нашла нарушения на 4 млрд рублей в закупках по благоустройству в Москве

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла нарушения на 4,098 млрд руб. при организации закупок по программе благоустройства в Москве «Моя улица», пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на ответ руководителя ФАС Игоря Артемьева на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Депутат требовал найти виновных в «разрушении выложенных в 2016 г. гранитной плиткой тротуаров в Москве».

Управление ФАС по Москве не проверяло качество плитки, но выявило нарушения порядка проведения конкурсных процедур при организации закупок. При конкурсах на благоустройство Тверской ФАС обнаружила нарушения закона о контрактной системе: по мнению проверяющих, оценка работ проводилась по «субъективным критериям» (к примеру, квалификация кадров, привлекаемых для выполнения работ), что «не позволяет выявить лучшее предложение об исполнении контракта». Проверка также установила, что в документации отсутствуют сведения по показателям «качество работ», «качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки», что «оставляет оценку заявок и выбор победителя закупки на субъективное усмотрение заказчика», цитирует газета. Однако УФАС не стала «выдавать обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений», так как контракты уже заключены.

При закупках гранитного бордюра в 2017 г. УФАС выявила, что по всем пяти проверенным контрактам банковские гарантии неправомерно приняты заказчиком, контракты были размещены на сайте госзакупок с нарушением сроков. Все пять аукционов выиграло ООО «Радор-М». ФАС и в этом случае не выдала предписание об устранении нарушений, так как контракты уже заключены.

Рашкин направил ответы ФАС в Генпрокуратуру. По его словам, контракты по мощению гранитными плитками - очень дорогие. «Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики», - сказал он газете.