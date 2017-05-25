Власти Москвы просят автомобилистов избегать поездок по Садовому кольцу

Департамент транспорта просит водителей корректировать свои маршруты из-за работ по программе благоустройства «Моя улица» в центре Москвы.

«Просим водителей избегать поездок по Садовому кольцу и улицам Большая Лубянка и Сретенка», – заявили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента в четверг.

Собеседник агентства напомнил, что работы идут на Болотной улице, Болотной набережной (до улицы Серафимовича), в Лубочном переулке, на улице Балчуг, в Китайгородском проезде, на Варварке, Москворецкой улице и Москворецкой набережной.

Кроме того, продолжаются работы на основных центральных улицах города – Садовом и Бульварном кольцах, в районе Якиманской набережной, а также на Лубянской площади.

«В связи с введенными ограничениями наблюдается ухудшение транспортной ситуации в центре города с увеличением загрузки до 8–9 баллов в часы пик», – уточнили в пресс-службе.