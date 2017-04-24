Москва заплатит почти 1,1 млрд рублей за благоустройство Тверской и 1-й Тверской-Ямской

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил электронный аукцион на выполнение работ по комплексному благоустройству Тверской улицы (от Настасьинского переулка до Триумфальной площади) и 1-й Тверской-Ямской улицы. Как передает «Интерфакс», начальная (максимальная) цена контракта установлена на уровне почти 1,1 млрд руб. Эти деньги город готов заплатить за благоустройство общей площади в почти 86 000 кв. м.

Победителю тендера предстоит перенести воздушно-кабельные сети общей протяженностью 4700 погонных метров, отремонтировать фасады зданий общей площадью более 120 000 кв. м и кровли площадью почти 8000 кв. м зданий, расположенных на 1-й Тверской-Ямской улице, Тверской улице, 2-й Тверской-Ямской и в Благовещенском переулке.

Художественный совет Москомархитектуры поддержал проект дальнейшего комплексного благоустройства Тверской, разработанный ООО «Главстройинвест». В основе концепции, как сообщалось, идея возвращения «зеленого» облика улице. По замыслу архитекторов на Тверской будут высажены липы высотой 8-9 м, которые при этом не должны перекрывать доступ к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам.

Худсовет комитета также поддержал идею создания нескольких уровней освещения улицы с использованием 11-метровых исторических фонарей и пятиметровых торшерных осветительных конструкций. В то же время будет скорректировано размещение скамеек, урн и велопарковок. Худсовет не рекомендовал размещать скамейки в створе зданий из-за опасности схода снега зимой, а также призвал не загромождать ими пешеходное пространство.

Работы на Тверской начнутся после Парада Победы, говорил руководитель департамента капремонта столицы Алексей Елисеев. «До двух полос возьмем в работу, это будет связано с прокладкой коммуникаций. Как и в прошлом году, постараемся обеспечить максимально комфортное перемещение транспорта», - сказал чиновник.