Около 200 млн рублей потратят на уличный декор центра Москвы

Почти 3000 предметов уличного декора закупят для оформления Центрального административного округа Москвы, сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

«2800 единиц малых архитектурных форм для оснащения дворов и улиц ЦАО закупят в 2017 г. Запланированная суммарная стоимость контрактов должна составить порядка 200 млн руб.», - заявил ведущий специалист отдела управления благоустройством ГБУ «Автомобильные дороги ЦАО» Михаил Качалов.

Согласно статистике на торгах по поставке малых архитектурных форм средняя конкуренция - четыре участника на лот, средний уровень снижения цен - 13%. В тендере обычно участвует около 1200 компаний.