Власти просят москвичей из-за старта программы «Моя улица» отказаться от автомобилей

Движение транспорта в центральной части Москвы будет серьезно затруднено из-за начала работ по программе благоустройства «Моя улица», сообщили «Интерфаксу» в информцентре департамента транспорта столицы.

«На время проведения работ ликвидированы парковочные места. В результате увеличения нагрузок на прилегающие улицы ЦОДД [Центр организации дорожного движения] правительства Москвы прогнозирует затруднения движения в центральной части города и увеличение загруженности дорог до 8–9 баллов в утренние и вечерние часы пик», – сказал собеседник агентства.

В департаменте уточнили, что основные затруднения будут на Садовом и Бульварном кольцах, а также на прилегающих улицах. Большая часть потока переместится на Третье транспортное кольцо, в связи с чем возможны дополнительные затруднения в движении транспорта на данной магистрали.

«ЦОДД настоятельно просит водителей для поездок в центральную часть города пользоваться общественным транспортом во избежание дополнительной потери времени в пути. Общественный транспорт готов к притоку пассажиров», – заявили в информцентре.

Власти также не рекомендуют использовать центр города для транзитных поездок на автомобиле, а выбирать для этих целей Третье транспортное кольцо.