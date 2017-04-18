Собянин извинился перед москвичами за неудобства при реконструкции центра Москвы

До сентября в Москве будут выполнены основные работы по программе «Моя улица», сообщил мэр столицы Сергей Собянин на странице «В контакте».

По его словам, сейчас начинается самый активный период работ, в том числе на Бульварном и Садовом кольцах. «До сентября основные работы будут выполнены. Проблемы с дорожным движением в этот период будут достаточно серьезные», - написал Собянин.

«Заранее приношу извинения москвичам за неудобства. Считаю, они того стоят», - отметил он.

В понедельник стало известно, что ради работ по благоустройству Садового кольца в Москве движение транспорта полностью перекрывать не будут, но его будут ограничивать.