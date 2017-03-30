Как будут выглядеть улицы Москвы после реконструкции

Правительство Москвы

В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции

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