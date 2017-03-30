Как будут выглядеть улицы Москвы после реконструкции
В 2017 году в столице перекопают 87 улиц, набережных и площадей
В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
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Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
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На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
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От Зарядья до Никольской
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Хохловская площадь
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Садовое кольцо
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Гончарная набережная
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Площадь Тверской заставы
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