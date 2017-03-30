Стройки и инфраструктура

Как будут выглядеть улицы Москвы после реконструкции

В 2017 году в столице перекопают 87 улиц, набережных и площадей
Preloader gallery
В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
Правительство Москвы
В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
1/8
Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
Правительство Москвы
Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
2/8
На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
Правительство Москвы
На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
3/8
От Зарядья до Никольской
Правительство Москвы
От Зарядья до Никольской
4/8
Хохловская площадь
Правительство Москвы
Хохловская площадь
5/8
Садовое кольцо
Правительство Москвы
Садовое кольцо
6/8
Гончарная набережная
Правительство Москвы
Гончарная набережная
7/8
Площадь Тверской заставы
Правительство Москвы
Площадь Тверской заставы
8/8
  • В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
  • Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
  • На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
  • От Зарядья до Никольской
  • Хохловская площадь
  • Садовое кольцо
  • Гончарная набережная
  • Площадь Тверской заставы
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете