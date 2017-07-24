Стартовал фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
Очередной этап «Московских сезонов» продлится до шестого августа
20 июля открылся фестиваль «Московское лето. Цветочный джем»
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Основные темы празднования - цветы и сладости
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Композиции из цветов, кустарников и других растений, украсившие площадки фестиваля, создавали финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна
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На Новом Арбате разместили цветочные поля (на фото), а на Тверской площади - цветочный рынок
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Арт-композиция «Русское поле» расположена на переходе от Манежной площади к площади Революции на время фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Ее создали по мотивам работ передвижников и французских импрессионистов, указано на сайте мэрии
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В последний день работы фестиваля пройдет сбор урожая: пшеницу свяжут в снопы
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На Арбате готовят варенье из сирени и жимолости - все по рецептам русских классиков
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Фестиваль проходит на сорока двух площадках по всему городу. В его программе кулинарные мастер-классы, занятия по садоводству и флористике
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Полное расписание мастер-классов и описание площадок размещено на официальном сайте мэри
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В сквере возле памятника Карлу Марксу работает творческая мастерская. Преподаватели проведут бесплатные уроки по рукоделию, созданию модных аксессуаров и предметов домашнего декора для детей и взрослых
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Почти каждый день фестиваля по задумке организаторов будет посвящен отдельной теме. Например, в первый день работы прошел день тортов, потом будут день медиа, праздник конфет и дни современного искусства
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Площадка на площади Революции посвящена розам: здесь можно увидеть розы всех цветов и оттенков, клумбы самых разных форм, а также арт-объекты и фонтаны из роз
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Во время подготовки к фестивалю
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Фестиваль продлится до шестого авгу
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В первый день фестиваля для всех желающих провели кулинарный квест. Во время выполнения заданий, участники могли узнают об особенностях приготовления разных блюд, применить полученные знания на практике и испытать свою предприимчивость
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Плащадка фестиваля
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