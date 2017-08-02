К 2023 году поликлиники заработают по новой системе

Правительство утвердило проект новой модели работы поликлиник, который должен уменьшить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации.

Также должны повыситься качество медицинских услуг и удовлетворенность пациентов работой поликлиник.

Таких результатов планируется достичь благодаря внедрению принципов «бережливого производства». Нагрузка между врачом и средним медперсоналом должна быть перераспределена, оптимизирована «логистика пациентов», и необходимо перейти на электронный документооборот. Кроме того, посетителям поликлиник будут созданы комфортные условия во время ожидания, а диспансеризацию и профосмотры организуют на принципах «непрерывного потока пациентов с нормативом времени на прием одного человека».

Проект рассчитан почти на шесть лет, до апреля 2023 г. В 2018–2019 гг. пройдет экспериментальная часть, когда по принятой модели будут работать 155 и 195 медицинских организаций соответственно. Планируется, что к 2022 г. на новую схему оказания медпомощи перейдут не менее 4000 поликлиник.