Медицинская горизонталь

Судьба Даши Стариковой из Апатитов, 24-летней онкологической больной, которую врачи заполярного города лечили от остеохондроза, стала одной из главных новостей этой недели. Вечером того дня, когда девушка пожаловалась Путину во время прямой линии на катастрофическое состояние медицины в ее городе, она попала в реанимацию, а вскоре самолетом МЧС была переправлена в Москву, за ее жизнь бьются лучшие онкологи. «Счастливый билет выпал, но с большим опозданием», – резюмируют в соцсетях.

Хорошо, если участие всей вертикали власти в судьбе Даши сможет помочь ей в борьбе с запущенной болезнью, но ручное управление в экстренных случаях – неэффективная мера в борьбе с болезнью российской медицины, отсутствием системного контроля качества диагностики и лечения, катастрофической нехваткой профессионалов.

К сожалению, тот стандартный набор инструментов, который российская власть демонстрирует в делах, получивших широкую общественную огласку и внимание первого лица, – командировка региональных и ведомственных чиновников на место для выяснения того, что им и так полагается знать, отставки начальников (в данном случае главного врача), возбуждение Следственным комитетом уголовного дела, обыски и выемки документов – не работает в случае проблем, нуждающихся в системном решении. Ведь то, что происходит с медициной в Апатитах, происходит по всей стране.

Несколько лет назад онколог Илья Фоминцев, чья мать умерла от поздно обнаруженного онкологического заболевания, создал Фонд профилактики рака. Они начинали с бесплатных обследований у маммологов для женщин, возили специалистов в регионы и устраивали консультации. Уже два года фонд совместно с НИИ онкологии им. Петрова реализуют обучающий проект в Санкт-Петербурге – Высшую школу онкологии (ВШО), в июле появятся первые девять выпускников. Это обычная клиническая ординатура, в которую добавили дополнительные курсы по критическому мышлению, обоснованному принятию решений, общению с пациентами, клинической эпидемиологии и многие другие. Конкурс в ВШО состоит из трех туров: решение задач по неотложной помощи, выступление перед пациентами и классический экзамен. Только 8,5% абитуриентов, решая задачи по неотложной помощи, смогли в этом году сохранить жизнь своим гипотетическим пациентам.

Из 350 желающих в этом году отобрали 10 человек. Главное условие – по окончании школы выпускники должны остаться работать в России. «Для того чтобы ситуация начала меняться, нужно подготовить как минимум 100–200 человек новой формации, – уверен один из сооснователей школы, Фоминцев, – которые не только сами будут знать, как принимать решения в той или иной ситуации, но и смогут обучать этому других. Вот тогда лед может тронуться».

На оплату обучения, проживание в общежитиях и стипендии скидываются граждане России. Как и во многих других случаях, граждане пытаются в образовании будущих врачей заместить государство, которое вечно отвлекается на уголовные дела для врачей сегодняшних.

Автор – журналист