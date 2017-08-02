Задержанный журналист «Новой газеты» пытался покончить с собой в суде

Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов (Али Феруз), которого Россия собирается выдать Узбекистану, пытался покончить с собой в Басманном суде. Это «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах, а затем ТАСС подтвердил адвокат Нурматова Филипп Шишов. По его словам, это случилось 1 августа после оглашения решения суда, когда Нурматов и второй адвокат ожидали постановления о выдворении. Действия журналиста пресекли судебные приставы.

Суд решил, что Нурматов подлежит высылке за нарушение миграционного законодательства. В мае МВД отказало ему в предоставлении временного убежища.

Адвокат журналиста Даниил Хаймович предположил, что таким образом его подзащитный пытался избежать пребывания в Центре временного содержания иностранных граждан, где он сейчас находится, и попасть в больницу. «Это связано с тем, что он боится находиться в том помещении, куда его отправили до выдворения. Я предполагаю, что таким образом он хотел попасть в медицинское учреждение, где будет чувствовать себя в безопасности», - сказал он ТАСС.

«Работающий в "Новой газете" мигрант с непростым прошлым готов на крайние меры, чтобы не возвращаться на родину. Известно, что он избегал посольства Узбекистана, чтобы не восстанавливать якобы утерянный им паспорт», – сказал источник «РИА Новости». По его словам, Нурматов ранее исповедовал радикальный ислам, вовлек в исламистское подполье жителя Тамбова Алексея Никитина, который затем в 2009 г. был осужден за терроризм. По данным источника агентства в полиции, Нурматов нелегально находится в России с 2011 г., а с 2012 г. жил без единого документа, удостоверяющего личность: тогда он якобы потерял просроченный паспорт и за пять лет так его и не восстановил. Кроме того, по словам источника, с 2015 г. Нурматов работает в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность.

Секретариат Союза журналистов России (СЖР) сообщил, что союз занимается делом Нурматова. По мнению СЖР, суд не стал учитывать место рождения журналиста и его просьбу о предоставлении убежища. «На наш взгляд, самое сложное для принятия решения - это то, что Али Феруз родился и вырос на Алтае, то, что он добросовестно работал в "Новой газете", и то, что он обратился с просьбой о предоставлении убежища в России, однако все эти факты не были учтены при принятии решения судом», - говорится в заявлении союза.

В суде Нурматов говорил, что обращался за убежищем в ГУ МВД по Московской области. По его словам, он легально находится на территории России уже более трех лет, ожидая рассмотрения жалобы о временном убежище в стране. Нурматов также отметил, что его мать, сестра и брат - граждане России.