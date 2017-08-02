МИД осудил обстрел посольства России в Дамаске

МИД России осудил сегодняшний минометный обстрел посольства России в Дамаске и высказался за публичную реакцию СБ ООН на этот инцидент. «2 августа комплекс посольства России в Дамаске подвергся минометному обстрелу со стороны позиций боевиков террористических бандформирований. Два снаряда упали на территорию российской дипмиссии, еще два - разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра загранучреждения. По счастливой случайности обошлось без жертв, имеется незначительный материальный ущерб», - говорится в сообщении МИДа.

«Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами ежедневно становятся мирные граждане, женщины и дети», - отметили на Смоленской площади.

«Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена», - заключили в МИДе.