АВС: Трамп представит законопроект об ограничении легальной иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп совместно с сенаторами-республиканцами Томом Коттоном и Девидом Пердью представит законопроект об ограничении легальной иммиграции в США, передает ABC.

Законопроектом будут отменены так называемые визовые лотереи, под ограничения попадут также квоты для беженцев, получающих разрешение на постоянное проживание в стране. В 2015 г. подобное разрешение было выдано более 1 млн иммигрантов.

Телеканал утверждает, что в ближайшее время президент сделает официальное заявление.