Трамп предложил отменить визовую лотерею Green Card

Президент США Дональд Трамп сегодня представил законопроект RAISE, изменяющий принципы иммиграционной системы США - она становится квалификационной, когда явное предпочтение при иммиграции отдается образованным, высококвалифицированным людям, хорошо говорящим по-английски.

Помимо этого RAISE «отменяет устаревшую программу «Визы для иностранцев разных национальностей» (Diversity Visa lottery), обслуживающую сомнительные экономические и гуманитарные интересы». Речь идет о категории иммигрантов – уроженцев стран с низким уровнем иммиграции в США (Diversity immigrants), которые могут получить статус постоянного жителя по электронной лотерее Green Card. На 2018 финансовый год по этой программе выделено 50 000 виз.

«Десятилетиями в США действовала иммиграционная система, предоставляющая Green Card в рекордных количествах низкооплачиваемым иммигрантам. Эта политика обременяла рабочих Америки, ее налогоплательщиков, растрачивала ее ресурсы. <...> RAISE положит конец цепной миграции, заменив прежнюю систему получения Green Card новой системой, основанной на рейтинге иммигранта. Соревновательный процесс получения вида на жительство даст преимущество соискателям, которые способны говорить по-английски, обеспечивать себя и свои семьи и обладают навыками, нужными нашей экономике», - заявил Трамп.

В обосновании законопроекта говорится, в частности, что США ежегодно принимает 1 млн легальных иммигрантов, большинство из которых составляет низкоквалифицированная рабочая сила. При этом 50% домохозяйств иммигрантов получают различные федеральные и местные пособия по сравнению с 30% домохозяйств уроженцев США.