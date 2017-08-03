Синдзо Абэ перетряхнул правительство Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ представил новый состав правительства: в него вошли шесть новых чиновников, а еще 13 чиновников были либо в предыдущем кабмине, либо еще ранее. Как отмечает Kyodo News, это четвертая смена правительства с момента прихода Абэ на пост премьер-министра в 2012 г., сенсационных назначений на этот раз не было. Сохранение ряда ключевых чиновников может отражать стремление Абэ обеспечить стабильность во власти, а приход новых лиц должен усилить поддержку правительства, рейтинги которого в последнее время снижаются.

МИД возглавил ветеран парламента Таро Коно, ранее также бывший министром административной реформы. Министр финансов Таро Асо и главный секретарь правительства Йосихиде Суга сохранили свои должности. Минобороны возглавил Ицунори Онодера, который руководил военным ведомством с декабря 2012 г. по сентябрь 2014 г.

Бывший министр иностранных дел Фумио Кисида, который считается одним из главных претендентов в преемники Абэ, возглавил в правящей Либерально-демократической партии структуру, отвечающую за формирование партийной политики. Kyodo отмечает, что важный пост в партии позволит экс-министру наработать опыт партийной работы, который необходим всем партийным лидерам.