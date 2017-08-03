Кабинет министров Японии подал в отставку

Правительство Японии в полном составе подало в отставку в ожидании новых назначений премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает агентство Kyodo. Это процедурный шаг, который позволит премьеру существенно обновить свой кабинет. Министры будут исполнять свои обязанности до новых назначений. Отставка правительства происходит на фоне падения рейтинга самого Абэ и серии скандалов в его кабинете.

Ожидается, что новое правительство будет состоять из 13 членов, в том числе шести новичков. В их числе ветеран-законотворец Таро Коно, который может стать министром иностранных дел. Ключевых членов кабинета, таких как вице-премьера, министра финансов Таро Асо и главу секретариата Йошихиде Суга, Абэ намерен сохранить.

В конце июля стало известно об отставке министра обороны Японии Томоми Инада. Причиной скандала, приведшего к отставке, стали обвинения оппозиции в адрес минобороны Японии в сокрытии части журналов миротворческой миссии, в которых сообщалось об опасности нахождения в зоне африканского конфликта. Военное ведомство провело расследование инцидента и выявило «серьезные» нарушения как при обращении с официальными документами, так и при раскрытии информации. При этом в ходе расследования не было выявлено свидетельств того, что Инада дала предварительное согласие на сокрытие документа.