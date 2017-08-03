ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Хорошавина

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, обвиняемого по по ч. 5 и ч. 6 ст. 290, ст. 174.1 УК РФ (получение взятки, легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления).

«Александр Вадимович подал жалобу в ЕСПЧ еще в 2015 г. Жалоба принята к производству, и Российской Федерации предоставили возможность до 14 июля 2017 г. заявить свои возражения либо признать нарушения, указанные в жалобе. Сам факт, что жалоба принята к производству, означает, что ЕСПЧ увидел нарушения Европейской конвенции и поэтому принял эту жалобу», — сказала адвокат Хорошавина Ольга Артюхова.

По ее словам, бывший губернатор пожаловался на незаконность избрания ареста в качестве меры пресечения и последующих продлений действия этой меры. Адвокат сообщила, что ждет сейчас уведомления ЕСПЧ о дате рассмотрения жалобы и заявленной по ней позиции России.

ЕСПЧ также принял к рассмотрению и жалобу бывшего помощника Хорошавина Андрея Икрамова, который также оспаривает избранную в отношении него меру пресечения. Его адвокат Николай Набока сообщил, что Россия должна заявить ЕСПЧ о своей позиции по данной жалобе до конца октября.