Володин рассказал, в чем счастье депутата

Для депутата счастье - это «когда он может помочь человеку, гражданам», это его призвание, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Если депутат получает от этого счастье и удовлетворение, значит, он правильно выбрал свой путь, уверен он. Как передает ТАСС, он сказал это участникам молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме», на смене «KPI счастья».

По словам Володина, для любого человека источник счастья находится в нематериальных вещах. «Счастье - это состояние души. Когда вы влюблены, это и есть состояние счастья. Когда вы пришли на работу, она вам нравится и вы можете себя реализовать - это счастье», - добавил он.

Володин рассказал молодежи о собственном избрании в городской совет Саратова в 1990 г. Он напомнил, что был тогда молодым аспирантом и у него не было больших возможностей, в том числе финансовых, для ведения кампании, «но было желание себя реализовать, была команда единомышленников, возможность приходить во дворы, продвигать свою повестку». «У нас где-то 5-7% молодежи избирается в органы местного самоуправления. Это органы власти, которые очень много значат, от их эффективности зависит многое, но при этом это самая тяжелая работа», - отметил он.

На вопрос о возрастном составе Госдумы спикер ответил, что об этом не задумывался. «Надо не возраст оценивать, а оценивать способность принимать качественные решения и выполнять свои депутатские полномочия», - сказал он. Как пример депутатов, которым 80 лет и больше, но которые дадут фору молодым, он привел первую женщину-космонавта Валентину Терешкову, которая не пропустила ни одного пленарного заседания.

Заявления политиков о сложности проведения избирательной кампании в «мертвый» летний сезон перед сентябрьским единым днем голосования Володин назвал попытками оправдать собственную плохую работу.