Лидеры думских фракций поговорили с молодежью о счастье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев и руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов (слева направо) во время посещения всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» Александр Щербак / ТАСС

Лидеры думских фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), эсер Сергей Миронов, Владимир Жириновский (ЛДПР) и единоросс Владимир Васильев поговорили с молодежью о счастье на всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Депутаты приехали на смену молодых парламентариев и политических лидеров, которая начала работу 29 июля. Модератором дискуссии депутатов и молодежи «Счастье: новый KPI?» выступил лично куратор внутренней политики администрации президента Андрей Ярин.

В своих выступлениях старейшие думские политики обличали революцию на Украине, предостерегали молодежь от излишней борьбы с коррупцией и давали определение счастью.

В чем счастье?

Владимир Васильев навал счастьем результат труда, преодоление неудач и даже страданий: «Как одномандатник скажу, что те чувства, которые испытывает избирательный штаб, добившись результата на выборах, трудно назвать каким-то другим словом». Васильев отметил, что сейчас в России снова наблюдается «революционная болезнь» - «попытки использовать недовольство групп людей в достижении своих целей так называемой несистемной оппозицией». Он призвал собравшихся противопоставить уличным акциям совместное решение проблем властью и обществом и привел в пример недавние парламентские слушания по проблемам долевого строительства. Эффективным средством борьбы с коррупцией Васильев назвал «мотивированное поведение».

Жириновский заявил, что коррупции в России способствует Запад: «Все проплачено. Запад подкупает украинскую верхушку. С коррупцией надо бороться, но эту гадость и болезнь нам принесли оттуда. Коррупцию внедряют специально, им всем нужна Украина и майдан, поэтому осторожнее с этими лозунгами». Политик призвал молодежь работать так, чтобы «никогда не было майдана и никакие Навальные и Касьяновы и близко не могли подойти к власти»: «Поддерживайте здоровый консерватизм, не поддерживайте авантюристов любых мастей».

Миронов же предложил в рамках борьбы с коррупцией ввести в УК конфискацию имущества для коррупционеров и их семей. По мнению Миронова, счастье невозможно без свободы, справедливости, любви и возможности заниматься любимым делом. Миронов напомнил, что ВЦИОМ недавно зафиксировал максимальный уровень субъективного счастья в стране: «Например, по последним данным ВЦИОМа, 84% россиян считают себя счастливыми людьми. И это в то время, когда больше 20 млн человек официально находятся за чертой бедности».

Молодежь спрашивала политиков, собирается ли власть давать выпускникам рабочие места, поддерживать село и возвращать на родину уехавших спортсменов. Жительница Крыма задалась вопросом, когда молодые люди смогут иметь качественное образование и места работы. В ответ Геннадий Зюганов сообщил ей, что Госдума консолидированно решила поставить в Крыму памятник Потемкину.

Форум, организованный Федеральным агентством по делам молодежи, проходит на Клязьме уже в третий раз: в четверг у молодых политиков состоится встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Партнерами пятой смены выступают Центральная избирательная комиссия России, Государственная дума и Совет Федерации.

Александр Щербак / ТАСС Форум «Территория смыслов на Клязьме», организованный Федеральным агентством по делам молодежи, проходит на Клязьме уже в третий раз 1/6 Александр Щербак / ТАСС Депутаты приехали на смену молодых парламентариев и политических лидеров, чтобы поговорить с молодежью о счастье (на фото Николай Валуев) 2/6 Александр Щербак / ТАСС Единоросс Владимир Васильев навал счастьем результат труда, преодоление неудач и даже страданий. Эффективным средством борьбы с коррупцией Васильев назвал «мотивированное поведение» и призвал собравшихся противопоставить уличным акциям совместное решение проблем властью и обществом 3/6 Александр Щербак / ТАСС Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коррупции в России способствует Запад. «Все проплачено. Запад подкупает украинскую верхушку. С коррупцией надо бороться, но эту гадость и болезнь нам принесли оттуда. Коррупцию внедряют специально, им всем нужна Украина и майдан, поэтому осторожнее с этими лозунгами», - сказал политик 4/6 Александр Щербак / ТАСС Эсер Сергей Миронов же предложил в рамках борьбы с коррупцией ввести в УК конфискацию имущества для коррупционеров и их семей. По мнению политика, счастье невозможно без свободы, справедливости, любви и возможности заниматься любимым делом 5/6 Анна Исакова / Фотослужба Государственной думы Жительница Крыма задалась вопросом, когда молодые люди смогут иметь качественное образование и места работы. В ответ Геннадий Зюганов сообщил ей, что Госдума консолидированно решила поставить в Крыму памятник Потемкину 6/6

Смысл «Территории смыслов»

«Территория смыслов - часть внутренней политики. Так кому, если не Андрею Ярину, прошедшему все этапы карьеры во внутренней политике с региона до АП, этим заниматься - модератор готовит акапеллу. И от него зависит, как она будет звучать», - говорит политолог близкого к Кремлю фонда ЭИСИ Андрей Колядин. В ходе выборной кампании не может быть «непрезидентских» тем, добавляет он: «Молодежь или пенсионеры - они все равно рассматриваются применительно к выборам. И программы развития любой социальной или возрастной среды тоже кореллируются с выборами». Селигер, а потом и «Территории смысла» издавна применялись для идеологической прокачки молодежи - это объективная реальность как внутри выборного цикла, так и за его пределами, напоминает Колядин.

Интерес к теме борьбы с коррупцией в обществе и среди молодежи, в частности, высокий, говорит политолог Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Более того, есть все признаки того, что запрос на это возрастает и будет расти в дальнейшем. Естественно, что власть не может игнорировать эту тему в рамках тех форматов работы с молодежной аудиторией, которые у нее имеются в наличии», - объясняет Игнатов.

Вопрос, какое содержание будет предложено - будет ли Кремль стараться отвлечь внимание от этой темы на период президентской кампании и тогда действительно саму тему борьбы с коррупцией выгодно сделать негативной и больше говорить, например, о «счастье», или, наоборот, захочет ее разыграть в своих интересах, рассуждает политолог. «Но тогда нужны какие-то практические шаги, а не просто риторика», - отмечает он.