Старейшие думские политики дали определение счастью
Лидеры фракций приехали на форум «Территория смыслов на Клязьме»
Форум «Территория смыслов на Клязьме», организованный Федеральным агентством по делам молодежи, проходит на Клязьме уже в третий раз
1/6
Депутаты приехали на смену молодых парламентариев и политических лидеров, чтобы поговорить с молодежью о счастье (на фото Николай Валуев)
2/6
Единоросс Владимир Васильев навал счастьем результат труда, преодоление неудач и даже страданий. Эффективным средством борьбы с коррупцией Васильев назвал «мотивированное поведение» и призвал собравшихся противопоставить уличным акциям совместное решение проблем властью и обществом
3/6
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коррупции в России способствует Запад. «Все проплачено. Запад подкупает украинскую верхушку. С коррупцией надо бороться, но эту гадость и болезнь нам принесли оттуда. Коррупцию внедряют специально, им всем нужна Украина и майдан, поэтому осторожнее с этими лозунгами», - сказал политик
4/6
Эсер Сергей Миронов же предложил в рамках борьбы с коррупцией ввести в УК конфискацию имущества для коррупционеров и их семей. По мнению политика, счастье невозможно без свободы, справедливости, любви и возможности заниматься любимым делом
5/6
Жительница Крыма задалась вопросом, когда молодые люди смогут иметь качественное образование и места работы. В ответ Геннадий Зюганов сообщил ей, что Госдума консолидированно решила поставить в Крыму памятник Потемкину
6/6