Старейшие думские политики дали определение счастью

Александр Щербак / ТАСС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что коррупции в России способствует Запад. «Все проплачено. Запад подкупает украинскую верхушку. С коррупцией надо бороться, но эту гадость и болезнь нам принесли оттуда. Коррупцию внедряют специально, им всем нужна Украина и майдан, поэтому осторожнее с этими лозунгами», - сказал политик

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