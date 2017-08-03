Мосгорсуд заменил инвалиду Мамаеву реальный срок штрафом

Мосгорсуд назначил инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву штраф в 200 000 руб. за разбой, сообщает ТАСС. 30 июня суд первой инстанции приговорил его к 4,5 года колонии за организацию вооруженного разбоя и кражу мотороллера у бывшего спецназовца. Осужденный - инвалид первой группы с детства, у него спинальная мышечная атрофия, он передвигается на инвалидной коляске.

Приговор обжаловали и прокуратура, и защита. Также за осужденного заступались омбудсмен Татьяна Москалькова и ФСИН. Москалькова просила Мосгорсуд освободить Мамаева от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, ФСИН – ускорить его медицинское освидетельствование. Прокуратура указывала, что при рассмотрении дела Мамаева были допущены нарушения: суд не запросил документы о заболеваниях осужденного и не назначил медицинского освидетельствования. 19 июля Мамаева освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

3 августа в Мосгорсуде прокуратура попросила заменить осужденному реальный срок на условный. «Наличие у Мамаева заболевания не препятствовало ему принимать участия в совершении преступления. Что касается назначенного ему наказания, то с учетом его заболевания прошу приговор изменить и назначить Мамаеву наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет», - сказал прокурор (цитата ТАСС).

Начальник Управления ФСИН по Москве Сергей Мороз 14 июля назвал очень характерной ситуацию с Антоном Мамаевым. По его словам, речь идет о правовой коллизии. Постановление № 3 правительства позволяет освобождать помещенных под стражу лиц с тяжкими заболеваниями, постановление № 54 - тяжелобольных, приговоренных к лишению свободы, напомнил он. Но под действие постановлений не попадают те, кто осужден и помещен под стражу уже после приговора, а сам приговор еще в силу не вступил. После вступления приговора в силу ФСИН обязана в течение 10 дней отправить осужденного к месту отбытия наказания. Суды не успевают рассмотреть вопрос об освобождении, поскольку требуется время для получения медицинского заключения, а дальше вопрос должен решаться уже после этапирования в колонию. «Здесь есть даже ущемление прав, потому что иногда такие осужденные специально не обжалуют приговор, чтобы он быстрее вступил в силу и он [осужденный] мог подпасть под постановление правительства № 54», - объяснил Мороз.